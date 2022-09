Conte: auguri a Meloni, non faremo sconti su valori Costituzione

Roma, 26 set. (askanews) – “Facciamo gli auguri alle forze di centrodestra, in particolare a FdI. Meloni sicuramente avrà un ruolo importante in vista della formazione del governo ma noi saremo a presidio dei nostri valori costituzionali, non faremo nessuno sconto”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Montecitorio.

“Non ci sentiamo di festeggiare, siamo preoccupati – ha aggiunto – per il futuro. Di fronte a una prospettiva di riforme anche costituzionali voglio ricordare che il M5S nella legislatura 2013 18 è stato capace di bloccare delle iniziative sbagliate.

Invito il centrodestra a ricordarsi che quando non si è maggioranza nel Paese bisogna essere prudenti perché il rischio è quello di prendere una bocciatura come quella che prese Renzi”, ha concluso Conte.