Conte: bel dilemma per Meloni in Ue, è incoerente o ininfluente

Milano, 26 giu. (askanews) -“Meloni da una parte è tentata di offrire i suoi voti per appoggiare la nuova Commissione e negoziare un importante incarico per l’Italian, venendo a patti con quel centrosinistra che volete contrastare; in alternativa provare a rimanere coerenti davanti ai vostri elettori ma ininfluenti nel governo europeo, con grave danno per l’Italia. Un bel dilemma per una sedicente patriota: Meloni incoerente o ininfluente”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, replicando alla Camera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.