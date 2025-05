Conte chiede in aula protesta silenziosa per Gaza, Fdi: sciacallo

Roma, 14 mag. (askanews) – “Rivolgo un appello a tutti i colleghi senza distinzione di colore politico: un segno di umanità diamolo. Condanniamo in silenzio questo sterminio di bambini, di donne e giornalisti, tutte le vittime civili innocenti di Gaza: alziamoci in piedi”. Così al termine del suo intervento in aula alla Camera, durante il premier time, il leader M5s Giuseppe Conte, sì è rivolto alla premier Giorgia Meloni e alla maggioranza.

L’opposizione tutta si è alzata in piedi mentre i membri del governo, la premier e i deputati di maggioranza sono rimasti immobili. “Rimane seduta presidente”, ha sottolineato Conte. “Sciacallo”, lo hanno apostrofato dai banchi di Fdi.