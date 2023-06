Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, si è duramente scagliato contro le dichiarazioni rilasciate in Aula alla Camera dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul Mes.

Conte contro Meloni sul Mes: “Parla di pacchetto? Quando lo dissi io nel 2019 mi accuso di tafazzismo”

“Presidente Meloni il tempo è galantuomo. Oggi è caduta nel ridicolo e in pratica si è auto-dichiarata tafazziana. Questo pacchetto di cui non dichiarate gli obiettivi si rivelerà un ‘pacco’ per l’Italia”. a dirlo è stato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte alla Camera, nella giornata di mercoledì 28 giugno. Il capo pentastellato è intervenuto in Aula a Montecitorio, commentando le comunicazioni del premier Giorgia Meloni, in attesa della riunione del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 giugno.

In particolare, Conte si è duramente scagliato contro Meloni, focalizzandosi sulle parole pronunciate dalla premier riguardo al Mes, definito come una “polemica interna”. A questo proposito, è stato ribadito che “l’interesse dell’Italia oggi è affrontare il negoziato sulla nuova governance europea con un approccio a pacchetto, nel quale le regole del patto di stabilità, il completamento dell’Unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria si discutano nel loro complesso”.

Cosa disse l’attuale premier nel 2019

Nel corso del suo intervento a Montecitorio, Conte ha ricordato un episodio accaduto tre anni e mezzo fa che vede come protagonista proprio Meloni. All’epoca, l’attuale premier ha commentato in Aula alla Camera la “logica del pacchetto” dell’allora presidente del Consiglio Conte e, in questa circostanza, lo accusò di tafazzismo.

“Vuol dire che i tedeschi oggi portano a casa il fondo salva stati e poi cominciamo la trattativa su quello che interessa a noi. Presidente Conte, chi gliel’ha suggerito questo metodo, Tafazzi?”, asserì la leader di Fratelli d’Italia all’opposizione del Governo Conte.