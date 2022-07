Conte: cosa ho combinato? Ho fatto ciò che deve fare un politico

Roma, 28 lug. (askanews) – “Cosa ho combinato, cosa abbiamo combinato? Noi siamo abituati a fare politica sulla base dei contenuti, sui programmi e sulla base ovviamente di iniziative concrete ho fatto quello che deve fare un politico”: lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando all’assemblea di Coldiretti.

“Anche quando c’è un governo di emergenza, soprattutto non nei primi mesi, dopo un anno, dopo 18 mesi, mancano ancora dei mesi, credo che sia giusto concordare un’agenda di governo – ha proseguito l’ex premier – per avere anche la possibilità di discuterla, di chiedere anche di poter comprendere lungo quali indirizzi politici ci si sta muovendo e soprattutto dopo avere indicato delle priorità poter avere anche un confronto con informazioni più puntuali”.

“Abbiamo fatto questo, non ci è stata data risposta e quindi poi ci troviamo in questa situazione per delle elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale, che credo, ne siamo tutti consapevoli, che difficilmente spazzerà via la scadenza naturale di questa legislatura”, ha concluso.