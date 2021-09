Conte dà ragione a Fedez: capienza spettacoli vada oltre l’80%

Roma, 22 set. (askanews) – “Buongiorno Fedez, mi rivolgo a te e agli artisti che come te, in queste ore state lamentando le attuali restrizioni per la cultura e per lo spettacolo, mentre invece la politica, gli incontri della politica, avvengono con piazze gremite di gente. Non va bene e infatti sono 4 o 5 giorni che lo sto dicendo in tanti punti stampa. Dobbiamo ripartire tutti insieme. La filiera della cultura e dello spettacolo, ma anche degli eventi sportivi, ha tanto sofferto per poter ripartire.

Non va bene riportare la capienza all’80%, dobbiamo portarla al 100%, dobbiamo ripartire forti, dobbiamo ripartire tutti insieme”: così l’ex premier e capo del M5S Giuseppe Conte ha replicato a Fedez e ad altri artisti che hanno criticato aspramente le immagini dei comizi elettorali dove non si rispetta il distanziamento sociale, mentre il 30 settembre è attesa una decisione del governo sull’allargamento della capienza delle location dove si tengono concerti o spettacoli.