Conte: Draghi? Non basta buon curriculum per emergenza energetica

Roma, 20 set. (askanews) – “Non è con il prestigio, l’abbiamo ormai toccato con mano, e non è con un buon curriculum che si può governare un’emergenza energetica come questa, che adesso sta sfuggendo di mano. C è stata una situazione oggettiva di stallo. C’è stato un rinvio rispetto a soluzioni, che andavano prese a febbraio/marzo, che noi abbiamo indicato”: lo ha detto a Sky TG24 il leader Del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ospite a L’intervista di Maria Latella, parlando del premier Draghi.