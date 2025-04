Conte: Francesco Papa scomodo, ma il più grande riferimento spirituale

Milano, 23 apr. (askanews) – “Il Papa si è sempre schierato contro la guerra, che è sempre una sconfitta, ci diceva”. Così il leader M5s Giuseppe Conte, durante la commemorazione a Montecitorio di Camera e Senato. “E’ stato un apa scomodo e ciascuna forza politica può sentirsi sfidata da alcune sue posizioni mentre può riscontrare condivisione su altre.

Ma è indubitabile che sia stato il più grande riferimento spirituale e morale di questi nostri tempi in cui prevalgono le parole d’odio e le atrocità dei conflitti. Si è sempre impegnato per tessere le trame del dialogo, anche in prima persona”.

“Il modo migliore per onorarlo è essere scomodi con azioni ferme e scelte conseguenti”, ha concluso Conte.