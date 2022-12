Conte: il reddito di cittadinanza serve per la coesione sociale

Palermo, 15 dic. (askanews) – “Le notizie che arrivano sono sempre negative. In queste ore il governo sta valutando di recuperare ulteriori risorse togliendole alle fasce più fragili. Vuole addirittura ridurre e anticipare i tagli rendendoli ancora più pesanti. Il governo non si rende conto che il reddito di cittadinanza serve ed è essenziale anche per la coesione sociale, per garantire un sistema di protezione; sono soldi che non vengono dispersi, perché sono soldi che vengono consumati, soprattutto in generi alimentari, quindi vengono investiti e aumentano i consumi; toglierlo in un momento di difficoltà ed emergenza è un disegno irragionevole, lo diciamo da tempo.

Io non ho mai trovato un percettore di reddito che non voglia lavorare”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte durante un incontro a Palermo con i cittadini.