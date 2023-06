Conte in Molise: nostro candidato progressista, non di centrosinistra

Roma, 22 giu. (askanews) – “Lei ha detto il candidato di tutto il centrosinistra, voi sapete che a me questa formula non piace, perché è una formula equivoca del passato, preferisco parlare di un campo progressista. Chiariamolo. Qui Italia Viva appoggia, con tutto lo stato maggiore, che si è candidato nelle file del centrodestra o della destra, quindi sono tutti i partiti di destra con Italia Viva”: così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervistato a L’Aria che Tira su La7.

“Questa non è un’eccezione, quando ci sono i presupposti per costruire un progetto politico insienme, noi ci siamo e non ci sottraiamo mai, in questo caso abbiamo trovato un brillante interprete, Roberto Gravina, già sperimentato nella capacità di amministratore, perché sindaco di Campobasso”, ha aggiunto Conte.