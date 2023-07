Conte: la politica mette lo stivale sulla testa di cinema e cultura

Roma, 24 lug. (askanews) – “La politica mette lo stivale sulla testa del cinema e della cultura italiana, è inaccettabile, lo combatteremo in tutti i modi”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte a margine del convegno ‘Sviluppo Sud’, a Palazzo San Macuto, a Roma, tornando a parlare della protesta degli studenti del Centro sperimentale di cinematografia in presidio da giorni contro l’emendamento della Lega al Decreto Giubileo.

“Dobbiamo denunciare questo governo che sta applicando lo spoil

system e, dove non è previsto dalle norme, sta introducendo nuove norme per crearlo in modo artificioso, organico e sistematico. Così sfasciamo il Paese” perché, “ogni governo che verrà introdurrà delle modifiche alle norme per realizzare lo spoil system”, ha spiegato.

“Per il Centro Sperimentale riguarda nella proposta di questa maggioranaza anche il comitato scientifico composto da grandissime personalità del mondo cinematografico, espressioni dei vertici del Centro Sperimentale, che se ne assumono la responsabilità; invece nel nuovo progetto saranno nominati dai ministeri”.