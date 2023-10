Conte (M5s): melina indegna della maggioranza sul salario minimo

Milano, 8 ott. (askanews) – “La stragrande maggioranza dei cittadini vuole salario minimo legale. Ha compreso che il Governo e la maggioranza stanno facendo una melina indegna perchè non ci sono plausibili ragioni per continuare a sfuttare i lavoratori”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, nel punto stampa a San Giovanni Rotondo, al banchetto “Firma Day” per la petizione sul salario minimo.

“Abbiamo 3milioni e 600mila lavoratrici e lavoratori che sono sottopagati ed è contrario a tutta la normativa europea ma soprattutto al principio costituzionale, art.36, che prescrive il diritto a ottenere una giusta retribuzione, per assicurare un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. Con lo sfruttamento – ha aggiunto – non c’è nè libertà nè dignità”.