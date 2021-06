Conte, Manfredi e Di Maio mangiano in una pizzeria di Napoli

Napoli, 15 giu. (askanews) – Pizza in uno storico locale di Napoli per Giuseppe Conte e Gaetano Manfredi, candidato sindaco sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Leu e altri partiti di centrosinistra. L’ex presidente del Consiglio e l’ex rettore ed ex ministro dell’Università si sono recati nell’antica pizzeria “Michele” nella zona di Forcella.

A pranzo con loro il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, la deputata pentastellata Gilda Sportiello e la capogruppo del M5s in consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino.

La giornata di Conte in città era iniziata con una conferenza stampa congiunta con Manfredi in un hotel del centro storico ed è poi proseguita con una passeggiata nella Pignasecca, dedalo di vicoli a ridosso della centralissima via Toledo.