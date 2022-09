Conte: Meloni e Salvini inidonei a governare se proteggono Orban

Roma, 20 set. (askanews) – “Giorgia Meloni, Matteo Salvini, dite che vi siete sbagliati su questo voto. Può capitare, è stato un errore. Ma se voi confermate che questo voto che protegge Orban è corretto e avete quell’idea di democrazia, per me siete inidonei a governare in Italia”. Lo ha detto a Sky TG24 il leader Del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ospite a L’intervista di Maria Latella, commentando un documento contro l’Ungheria approvato dal Parlamento europeo e non votato da Fdi e dalla Lega.