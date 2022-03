Conte: nel Def ragionevolmente non ci sarà aumento spese militari

Milano, 29 mar. (askanews) – Nel Def non ci sarà il previsto incremento delle spese militari: è la previsione che ha fatto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti a palazzo Chigi al termine del suo incontro col presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Ragionevolmente – ha spiegato rispondendo a una domanda su questo punto – non ci sarà scritto qualcosa del genere. Ragionevolmente: non lo sto elaborando io ma non è nel Def che ci sarà questa prospettiva.

Ma questo non toglie che è una prospettiva che dobbiamo affrontare. Il problema potrà essere procrastinato ma dobbiamo affrontarlo sul piano della politica, delle strategie per la tutela della sicurezza e sul piano delle priorità per tutta la comunità nazionale”, ha concluso Conte.