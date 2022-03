Conte: no a chi rema contro battaglie M5s per proprio interesse

Roma, 26 mar. (askanews) – Nel M5s c’è chi “rema contro per propri interessi personali”, che vuole trasformare il Movimento in un soggetto “moderato e conservatore”, una “brutta copia di altri partiti”. Una situazione che “non posso accettare” e contro la quale Giuseppe Conte chiede il voto agli iscritti del M5s in occasione dellaconsultazione del 27 e 28 marzo.

“Il cambiamento” proposto per il M5s “ha incontrato resistenze, malumori e distinguo anche alnostro interno.

Ha offerto un’immagine del M5s – dice Conte in un video – diviso, litigioso, contradditorio, invece di un M5s che rema unito. Questo ha richiesto una dose aggiuntiva di pazienza. Ora però non possiamo più permetterci questa debolezza: le sfide che ci attendono ci impongono di essere compatti e uniti. Io non posso, per rispetto di chi crede in questo progetto, accettare che ci sia chi rema contro le nostre battaglie e la nostra azione politica.

Non posso consentire che di fronte agli sforzi di molti, di una intera comunità, ci sia chi lavora al nostro interno per interessi propri. Quindi non votatemi se pensate che il M5s debba stare nelle stanze dei bottoni, se pensate che il M5s debba diventare una forza politica estremamente moderata, conservatrice, che debba piacere a tutti anche a costo di essere la brutta copia di altri partiti tradizionalmente divisi in correnti”.