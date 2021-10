Conte: per M5s tempo della semina, nuovo corso appena partito

Milano, 4 ott. (askanews) – “Questo è il tempo della semina per il M5s siamo appena partiti con un nuovo corso, che si è insediato poco prima che si depositassero le liste e non abbiamo potuto spiegare appieno le sue potenzialità”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha commentato il voto delle amministrative che ha visto il movimento in difficoltà un po’ ovunque.

Secondo Conte “i dati confermano l’enorme potenziale di questo nuovo corso, ma soprattutto della prospettiva politica seria data dal fatto di poter lavorare in coalizione con il Pd e le altre forze progresssiste”.

“Direi – ha proseguito – che anche i passaggi che non sono in linea con le nostre ambizioni non possono ovviamente compromettere questo nuovo corso, che va realizzato nel medio e lungo termine. Una delle criticità che abbiamo rilevato è lo scarso radicamento sul territorio: il mio itinerario è servito proprio a gettare un seme di dialogo coi cittadini. E’ questa la strada che ci porterà a formulare proposte politiche sempre più rispondenti alle esigenze dei territori”.