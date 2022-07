Conte risponde a Letta: “Italia tradita da Draghi. Ora le elezioni”

Continua la querelle a distanza tra Pd e M5S: Conte risponde con un tweet a Letta: "Italia tradita dall'agenda Draghi non da noi"

Con un post su Twitter Giuseppe Conte risponde al segretario del Pd Enrico Letta, puntando il dito contro Draghi e il centrodestra: “Italia tradita dall’agenda Draghi, non da noi”.

Conte risponde a Letta: “Italia tradita dall’agenda Draghi”

Prosegue a colpi di botta e risposta la querelle a distanza tra il Pd e il Movimento 5 Stelle, reputato dal segretario pd Letta responsabile della caduta del governo, ma Giuseppe Conte sui social prova a dare la sua versione dei fatti.

Con un tweet infatti Conte risponde al “J’accuse” rivolto da Letta nei suoi confronti: “È vero, Enrico, l’Italia è stata tradita, ma non da chi ha fatto cadere il Governo Draghi. “L’Italia è stata tradita quando in Aula il premier e il centrodestra, anziché cogliere l’occasione per approfondire l’agenda sociale presentata dal MoVimento 5 Stelle, l’hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte: basta salari da fame e precarietà per i nostri giovani, buste paga più pesanti per i lavoratori, tutela delle 50mila piccole imprese dell’edilizia a rischio fallimento, lotta all’inquinamento vera e non trivelle e inceneritori“.

Conte a Letta: “Basta giochi di palazzo, ora elezioni”

Con queste parole Conte prende le distanze dal Pd e cerca di giustificare le decisioni prese dal suo partito aggiungendo: “L’agenda Draghi da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente“.

“Ma adesso non è più tempo di formule e giochi di palazzo. Ora ci sono le elezioni, non voteranno solo i noti commentatori di giornali e talk show che ci attaccano e i protagonisti dei salotti finanziari che ci detestano.

Anche chi non conta e chi non ha voce, potrà far pesare il proprio giudizio. Noi per loro ci saremo sempre“. Così conclude il suo tweet Conte.

Qui sotto trovate il tweet di Giuseppe Conte.