"L'obbligo vaccinale è stato un errore ed è stato sbagliato introdurlo in quel modo lì": le parole di Giuseppe Conte dalla festa del Fatto Quotidiano

Dalla festa del Fatto Quotidiano Giuseppe Conte spiazza tutti, per primo il sé stesso che era a Palazzo Chigi non molto tempo fa: “L’obbligo vaccinale è stato un errore“. Il leader del Movimento Cinquestelle sconfessa un punto (apparentemente) fermo dei due governi di cui aveva fatto parte e spiega: “L’obbligo vaccinale è stato un errore, sbagliato introdurlo in quel modo lì”.

“L’obbligo vaccinale è stato un errore”

Poi Conte ha spiegato parlando delle misure di contenimento del Covid: “E per la Dad dico basta a misure a spese dei nostri figli. Ma questo non vuol dire liberi tutti”. Insomma, il leader M5s Giuseppe Conte alla festa del Fatto quotidiano ha detto la sua ed ha anche risposto ad una domanda sul da farsi in vista dell’arrivo della stagione invernale.

“Contrario già prima ma non volli polemizzare”

Per Giuseppe Conte “oggi siamo in una fase completamente nuova. Con i rigori invernali serve comunque precauzione ma non siamo alla fase di emergenza pandemia quando già ero contrario all’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni ma non volevo fare polemiche“. La chiosa è stata quella già trapelata sul Dl Aiuti: “Tutte le forze politiche in coro hanno detto che stiamo bloccando il decreto Aiuti bis, è fango su di noi in piena campagna elettorale.

Il termine per la conversione scade il 9 ottobre e noi martedì voteremo il decreto, non abbiamo mai detto che non voteremo la conversione, mica siamo pazzi“.