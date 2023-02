Conte su Delmastro e Donzelli: "Creato un precedente pericoloso"

Giuseppe Conte è tornato sul caso innescato da dichiarazioni e presunte condotte di Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli, per lui si è “creato un precedente pericoloso”.

Ospite di Tagadà su La7 il leader del Movimento Cinquestelle ha detto la sua sullo spinoso caso che aveva visto il sottosegretario alla Giustizia passare al compagno di partito e numero due del Copasir un dossier “sensibile”.

Conte: “Creato un precedente pericoloso”

Dossier sulle intercettazioni del Gom della Polizia Penitenziaria su Alfedo Cospito, l’anarchico detenuto al 41bis in sciopero della fame: Donzelli poi aveva “sbandierato” quei documenti per dimostrare ed asserire, nella sua visione, che alcuni parlamentari del Pd in visita presso quel carcere erano “in bilico” sul tema della lotta al terrorismo.

Ha detto Conte: i due “creano un precedente pericoloso e la Meloni non può non vederlo, perché se oggi Delmastro ha dimostrato tale leggerezza nell’acquisire informazioni riservatissime e nel farne un uso di lotta politica, idem Donzelli che sta al Copasir questo non può sfuggire”.

“Abbiamo garanzie che Donzelli tuteli i cittadini?”

E ancora: “Anche se non siete tecnici non può sfuggirvi il fatto che al Copasir passano questioni molto riservate”.

E in chiosa: “Addirittura l’intelligence può effettuare intercettazioni senza l’autorizzazione del Procuratore Generale di Roma e in modo molto pervasivo. Che garanzie abbiamo che Donzelli tuteli i cittadini invece di fare polemica politica?”.