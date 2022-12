Conte sul Qatargate: "I partiti coinvolti facciano chiarezza"

Giuseppe Conte lo ha detto chiaramente sul Qatargate: “I partiti coinvolti facciano chiarezza”.

Il leader del Movimento Cinquestelle interviene sullo scandalo della presunta corruzione al Pe e spiega la sua idea. Innanzitutto c’è necessaità di “fare chiarezza al più presto”. Con questo appello rivolto dalle pagine di Repubblica da Giuseppe Conte a tutti “i partiti coinvolti” nel Qatargate l’ex premier mette subito le cose in chiaro.

Conte sul Qatargate: i partiti facciano chiarezza

Per Conte quello in atto è “uno scandalo che ci impone di non nascondere la testa sotto la sabbia”.

E ancora: “L’Italia oggi riscopre la questione morale che però non può ridursi a una discussione da tirare fuori all’occorrenza”. Ed è il motivo per cui il presidente pentastellato si rivolge a tutti i vertici di partito italiani. Ecco cosa ha chiesto Conte: “Lavoriamo subito per approvare una legge sul conflitto di interessi e per regolamentare le lobby. Non possiamo permettere che i nostri parlamentari possano prendere soldi da Stati stranieri”.

Il testo sul lobbismo “annacquato”

Il Fatto Quotidiano spiega nel riprendere l’intervista che “in commissione al Senato è in esame la proposta di legge (nata da un’iniziativa del Movimento) proprio per regolamentare il lobbismo. È stata già approvata in prima lettura alla Camera da dove però il testo è uscito ‘annacquato’, in una sorta di versione light, dopo gli interventi di centrodestra e Italia viva”.