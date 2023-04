Conte sulla condotta di Meloni in Ucraina: "È iperdraghiana"

Conte spiega agli studenti cosa fa la Meloni in rapporto alla guerra in Ucraina: "È iperdraghiana"

Un giudizio netto che a suo avviso è evidente ed ha una genesi, Giuseppe Conte dice la sua sulla condotta di Giorgia Meloni in Ucraina: “È iperdraghiana”. Conte lo ha spiegato rispondendo alle domande degli studenti sul canale di Skuola. E ha detto: “Una escalation senza soluzione, i carri armati, gli aerei da combattimento, i proiettili all’uranio impoverito, poi le truppe”.

Poi l’affondo inquieto: “Che vogliamo? La deflagrazione nucleare? Stiamo andando in quella direzione”. E la chiosa del pentastellato è stata netta: “È quello che ho contestato a Draghi e che ora contesto a Meloni, che è iperdraghiana, e che persegue una strategia militare senza via di uscita. Non sarà magari una deflagrazione nucleare totale, ma almeno parziale. Per questo diciamo basta armi”.

“Da noi le opinioni pubbliche contano”

Ha incalzato poi Conte: “Questo anche per aiutare la popolazione ucraina, perché da noi le opinioni pubbliche contano, e se sotto elezioni si vede che l’opinione pubblica è contraria alle armi, allora si smetterà di inviare armi e cosa farà la popolazione ucraina?”. E il motivo per cui Conte ha chiosato senza dubbi: “Per questo serve una strategia diversa”.