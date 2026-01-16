Conti a Piazza di Spagna per lo spot di Sanremo: oggi niente annunci

Roma, 16 gen. (askanews) – “Oggi niente annunci, soltanto il grande spot nel cuore di Roma”, ha detto Carlo Conti arrivando a piazza di Spagna, ai piedi della Scalinata di Trinità dei Monti, per girare l’ultimo spot “Tutti cantano Sanremo” in vista del Festival.

Il conduttore e direttore artistico, assediato dai giornalisti e fotografi, non ha voluto svelare altre sorprese della kermesse che si aprirà il 24 febbraio.

I romani si sono radunati per un flashmob e per cantare “Con te partirò”. “La spete?” ha chiesto Conti, per poi aggiungere: “Altrimenti proveremo con Roma non far la stupida…”.