Roma, 22 dic. (Adnkronos) – "Se lo spread è più alto di quando sono arrivato vuol dire che io non sono uno scudo. Se si continua a crescere la preoccupazione diventa minore, i mercati guardano alla crescita prima di tutto, che non era così dagli anni '60, è quello il barometro di credibilità dei Paesi e del nostro in particolare.

A questo dobbiamo puntare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno.