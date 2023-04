Conti pubblici: Giorgetti, 'averli in ordine è esigenza assoluta per l'Italia'

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Avere conti pubblici in ordine è un'esigenza assoluta per il nostro Paese che deve mantenere la fiducia dei mercati, sia per contenere i costi di finanziamento sia per evitare ripercussioni che possano pesare sulla situazione di famiglie e imp...

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – "Avere conti pubblici in ordine è un'esigenza assoluta per il nostro Paese che deve mantenere la fiducia dei mercati, sia per contenere i costi di finanziamento sia per evitare ripercussioni che possano pesare sulla situazione di famiglie e imprese. In questo contesto che deve essere inserita anche la correzione delle norme su bonus edilizia adottata a metà febbraio". E' uno dei passaggi dell'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a 'Lo scenario dell'economia e della finanza' organizzato da Ambrosetti a Cernobbio.