Conti pubblici: Speranzon (Fdi), 'Italia torna protagonista e a posto che le compete'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "La promozione dell’agenzia di rating Moody’s e le valutazioni positive sul futuro economico dell’Italia smentiscono quella narrazione disfattista che la sinistra sta cercando in tutti i modi di far passare. Ne esce invece un’immagine dell’Italia in crescita, attenta all’equilibrio di bilancio e rivolta ad evitare sperperi di risorse pubbliche concentrandole sulle attività che creano occupazione e sviluppo". Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato.

"Moody’s -prosegue- ha apprezzato proprio questa impostazione, tirando probabilmente un sospiro di sollievo perché al governo non c’è più chi dilapida milioni di euro in banchi a rotelle, monopattini e bonus edilizi che finiscono per aiutare chi non ne ha bisogno. Con il Governo Meloni l’aria è cambiata, se ne sono accorti gli italiani come confermano i sondaggi sempre in crescita, ma anche i partners internazionali. L’Italia è finalmente tornata protagonista e nel posto che le compete”.