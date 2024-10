Conti spiati: Boccia, 'vicenda grave ma no polveroni per coprire incapacità governo'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Gli esponenti del governo e del centrodestra devono smetterla di fare le vittime, perché vittime non sono. Stanno governando, come è giusto che sia, e devono assumersi le responsabilità che competono loro, senza cercare di sviare l’attenzione dell’opinione pubblica ricorrendo di continuo alla teoria del complotto". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Le attività di dossieraggio che stanno emergendo ai danni delle istituzioni e della politica sono molto gravi e stanno riguardando tutti, come purtroppo è già accaduto in passato, uomini e donne della maggioranza come dell’opposizione. Se ne sta occupando la magistratura, nella quale confidiamo per fare chiarezza e punire responsabili e mandanti. Sono però molto gravi, da parte della destra, le accuse gratuite, generiche e totalmente infondate per cui dietro queste attività ci sarebbero le opposizioni di centrosinistra per screditare e mandare a casa l’Esecutivo. I dossier sono un tentativo di attaccare le istituzioni e, proprio per questo, non dovrebbero divenire oggetto di polemica politica".

"Non è accettabile che la maggioranza utilizzi questo tema per creare un polverone che copre la realtà di un governo che aumenta le tasse e non risolve ma peggiora i problemi quotidiani della gente, dalle liste d’attesa nella sanità con le persone che smettono di curarsi, fino agli asili nido che non ci sono e al Pnrr che non avanza. Gli spioni vanno perseguiti e sanzionati, ma non usati per cercare di cancellare l’incapacità di questo governo”.