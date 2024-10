Conti spiati: Cuperlo mostra in radio suo conto bancario, 'non ho problemi a farlo conoscere'

Conti spiati: Cuperlo mostra in radio suo conto bancario, 'non ho proble...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Gianni Cuperlo mostra in diretta a 'Un Giorno da Pecora' il suo conto bancario. E’ accaduto oggi nel corso della trasmissione di Rai Radio1, quando il deputato Pd, riguardo la vicenda dei conti spiati, ha detto: "Non credo di esser tra quelli osservati da Coviello ma io non ho problemi: se volete vi faccio vedere il mio conto in diretta, sullo smartphone". Detto, fatto, l’ex presidente del Pd ha mostrato il suo account bancario al conduttore, e senza problemi ha dato la cifra presente sul conto: 12.201,99 euro.