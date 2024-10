Conti spiati: Siracusano (Fi), 'problema riguarda tutti, non sono politici o persone famose'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - “La vicenda del bancario di Bitonto che spiava i conti correnti di migliaia di persone, tra le quali i vertici istituzionali del Paese, è inquietante, deve far riflettere e non va assolutamente minimizzata o sottovalutata”. Così Matilde Siracusan...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “La vicenda del bancario di Bitonto che spiava i conti correnti di migliaia di persone, tra le quali i vertici istituzionali del Paese, è inquietante, deve far riflettere e non va assolutamente minimizzata o sottovalutata”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a 'ReStart', su Rai 3.

”Se si può accedere con così tanta facilità ai dati sensibili del presidente del Consiglio o del presidente del Senato, pensate cosa può accadere ad un cittadino comune. È un problema che riguarda tutti, non solo i politici o le persone famose. Non so se possiamo parlare di complotto o di altro. Certamente nella precedente vicenda, quella del finanziere Pasquale Striano, il 98% dei soggetti spiati sono esponenti del centrodestra. E tanti erano spiati in prossimità di elezioni. A pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca", conclude.