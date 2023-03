Continental: sostenibilità come fattore di crescita nei trasporti

Milano, 13 mar. (askanews) – Continental protagonista a Verona a LetExpo, la fiera della logistica e del trasporto merci e persone organizzata da Alis. Molte le novità, con prodotti, tecnologie e servizi di ultima generazione a supporto del settore per affrontare uno scenario in rapida evoluzione che richiede efficienza, innovazione e controllo dei costi.

Numerose le figure istituzionali presenti, come il ministro delle Imprese e del Made In Italy Adolfo Urso, che ha visitato lo stand Continental. “Dobbiamo puntare – ha detto il ministro – anche e soprattutto nel settore dei trasporti a una competitività sostenibile per realizzare la duplice transizione, quella ecologica e digitale che si tengono insieme. E per questo qui più che mai noi chiediamo all’Europa che abbia una visione di neutralità tecnologica”.

Un ruolo chiave nel percorso verso la sostenibilità spetta alla digitalizzazione che grazie alla raccolta ed elaborazione di dati permette di ottimizzare i processi e aumentare sicurezza ed efficienza. Facendo leva sul proprio know how, Continental è pronta a lavorare con le aziende per sviluppare soluzioni su misura.

“Continental è un’assistente, un consulente alle aziende. Si lavora sempre più di integrazione, di collaborazione, perché noi possiamo dare delle soluzioni, ma le aziende devono saperle prendere e integrare nel loro processo operativo. Quindi si lavora insieme, si lavora in partnership e la partnership è l’unica soluzione per andare verso il futuro in modo sicuro”, ha detto Alessandro De Martino, Ad di Continental Italia.

Fra le novità portate da Continental, nuovi pneumatici sviluppati per migliorare l’impatto ambientale e l’efficienza fino ai programmi di ricostruzione e riciclo che offrono una nuova vita al prodotto. Fra questi la Generazione 5 di pneumatici Conti Hybrid con chilometraggio fino al 20% superiore e la possibilità di essere ricostruito con il processo ContiLifeCycle. Il VanContact A/S Ultra invece è lo pneumatico all seasons per i furgoni con bassa resistenza al rotolamento e fianchi rinforzati per gli urti contro i marciapiedi.