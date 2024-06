Continua la favola di Ultimo, già venduti 100mila biglietti per il 2025

Roma, 24 giu. (askanews) - "Avevo detto che mi sarei fermato l'anno prossimo, ma quando vi ho rincontrati quest'anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato e allora mi sono detto che finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo", queste le parole di Ultimo che due giorni fa...

Roma, 24 giu. (askanews) – “Avevo detto che mi sarei fermato l’anno prossimo, ma quando vi ho rincontrati quest’anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato e allora mi sono detto che finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”, queste le parole di Ultimo che due giorni fa dal palco del primo Stadio Olimpico della sua stagione romana annunciava a sorpresa un nuovo tour, che per la quarta estate consecutiva lo vedrà dominare i palchi dei più grandi stadi italiani, il più giovane artista in assoluto a vantare un risultato simile nel nostro paese.

Ultimo stadi 2025 – la favola continua , Lignano Sabbiadoro, Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari: dal 29 giugno al 23 luglio il 2025 di Ultimo sarà di nuovo all’insegna di una favola in musica.

E il suo pubblico di fedelissimi dimostra di esserci, polverizzando 100mila biglietti solo nella prima mezz’ora dall’apertura delle vendite, prevista alle 14 di oggi, lunedì 24 giugno, nel giorno del terzo attesissimo show da tutto esaurito allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo le tre date romane il tour proseguirà con una unica tappa in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che vedrà calare il sipario su questo ennesimo tour de force per il grande popolo di Ultimo, che a soli 28 anni vanta 39 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 6 annunciati per il prossimo anno e 6 completamente sold out allo Stadio Olimpico in meno di un anno, e un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1.750.000.

I biglietti per le nuove date di Lignano Sabbiadoro (29 giugno 2025), Ancona (2 luglio 2025), Milano (5 luglio 2025), Roma (10 luglio 2025), Messina (18 luglio 2025), Bari (23 luglio 2025), sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di sabato 29 giugno 2024.