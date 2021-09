Continua la lotta della California per salvare le sequoie giganti

Johnsondale, 23 set. (askanews) – Una lotta contro il tempo e contro le fiamme per salvare le sequoie giganti dagli incendi. In California da giorni i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta nella zona del Sequoia National Park, minacciato dalle fiamme, che ospita circa 2.000 sequoie giganti. Questi giganti, crescono solo in questa parte del mondo e sono considerati gli alberi più grandi che esistono.