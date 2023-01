Continua lo scontro Shakira-Piqué: lei espone una strega verso la casa della ex suocera

Prosegue tra una frecciata ed un’altra il botta e risposta tra la cantante colombiana Shakira e l’ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué.

Da quando l’artista ha pubblicato l’ultimo brano “I’m too big for you”, Piqué non ha certo perso tempo e ha risposto con due gesti che hanno fatto immediatamente clamore: dapprima l’orologio Casio mostrato in una live su Twitch, poi una Renault Twingo.

Ora pare che questa “discussione” a distanza sia arrivata ad un nuovo round: la stessa Shakira con un gesto in qualche modo “teatrale” ha voluto mandare un messaggio alla ex suocera.

Shakira espone il fantoccio di una strega verso la ex suocera: il gesto non sfugge

L’artista ha esposto il pupazzo di una vecchia strega nel balcone di casa. La posizione scelta non è stata per nulla casuale. Il fantoccio è stato posto verso l’abitazione della ex suocera che sarebbe anche la vicina di casa di Shakira. La donna pare inoltre andasse spesso a trovare la coppia. La strega simboleggia quello che l’artista avrebbe voluto dire, ma non poteva forse proprio per amore dell’ex innamorato.

Il rapporto tra Shakira e l’ex suocera

Ma qual è il legame che c’è tra Shakira e l’ex suocera? A descriverlo ci pensano le seguenti parole contenute nel testo della sua canzone:’You left my mother-in-law as my neighbour, with the press at the door and the debt in the Treasury…’. qui tradotte: ‘Hai lasciato mia suocera come vicina di casa, con il torchio alla porta e il debito all’erario…’.

Stando a quanto riporta il Daily Mail pare che i rapporti tra la cantante e la madre dell’ex calciatore si siano inaspriti non appena quest’ultima ha accolto con favore la nuova fidanzata.