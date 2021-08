Parigi, 14 ago. (askanews) – Ancora una giornata di mobilitazione in Francia contro il Green Pass. Per il quinto sabato consecutivo migliaia di persone sono scese in piazza per dire no al pass sanitario, divenuto ormai necessario per accedere alla maggior parte dei luoghi pubblici.

Tre diversi cortei sfilano per le strade, si stima siano di più che i 237 mila dello scorso fine settimana.