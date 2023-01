Il conto deposito Conto Arancio è tornato.

ING ha deciso di estendere l’offerta del conto deposito non vincolato anche ai nuovi clienti con un tasso base dello 0,50% preceduto da tre mesi al 3%.

Conto Arancio, ING lancia un’offerta per i nuovi clienti: lo spot con Elio e le Storie Tese

Il conto deposito Conto Arancio è tornato. ING, dopo aver annunciato il rialzo del tasso di interesse ai clienti lo scorso 21 dicembre, ha deciso di estendere l’offerta del conto deposito non vincolato anche ai nuovi clienti, con un tasso base dello 0,50% preceduto da 3 mesi al 3%.

Per annunciare questa offerta particolarmente interessante, si è affidata alle rime sopra le righe di Elio e le Storie Tese, con un nuovo spot televisivo. “Con Conto Arancio hai l’interesse senza fare un…tasso” pronuncia Elio, tra un giro in cabriolet, un massaggio rilassante e una giornata in spiaggia. “Li metti quando vuoi, li togli quando vuoi” canta la band, riferendosi al conto deposito più famoso in Italia.

Conto Arancio è tornato

Conto Arancio è tornato, e non è per niente cambiato. Si tratta del conto deposito che tutti conoscevano, senza vincoli, semplice e trasparente, e disponibile h24. Non ci sono importi minimi, il denaro è sempre disponibile e l’offerta è valida fino ad un massimo di 100.000 euro. “Il messaggio che arriva dai clienti-risparmiatori è chiaro. Il caro vita e il clima di incertezza dell’attuale contesto economico e politico stanno agendo sulle modalità con cui le persone gestiscono il proprio denaro.

La propensione al risparmio aumenta e anche l’attenzione a fare scelte oculate per i propri investimenti, così come la volontà di avere sempre sotto controllo il proprio denaro. In ING crediamo che il conto deposito sia nuovamente uno strumento efficace per soddisfare questi bisogni e per remunerare la liquidità che, ricordiamolo, non deve mancare in un portafoglio ben diversificato. E’ un prodotto semplice da gestire, consultabile 24h tramite App o PC e offre un rendimento nuovamente interessante oggi disponibile anche per chi decide di diventare nostro cliente” ha commentato Marco Parini, Head of Saving, Investment Products & Financial Advisor Network di ING Italia.

ING torna ad offrire una soluzione semplice per la liquidità, adatta a chiunque, per risparmiare in totale tranquillità, con un click.