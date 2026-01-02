Conto corrente per giovani e adolescenti: come funziona e cosa considerare

Conto corrente per giovani e adolescenti: come funziona e cosa considerare

Gestire il denaro fin da giovani può favorire abitudini utili e maggiore consapevolezza nelle scelte quotidiane. Un conto dedicato agli under 18 offre strumenti semplici e controllabili, pensati per accompagnare ragazzi e famiglie in un percorso graduale di autonomia finanziaria. Conto corrente pe...

Gestire il denaro fin da giovani può favorire abitudini utili e maggiore consapevolezza nelle scelte quotidiane. Un conto dedicato agli under 18 offre strumenti semplici e controllabili, pensati per accompagnare ragazzi e famiglie in un percorso graduale di autonomia finanziaria.

Conto corrente per giovani e adolescenti: come funziona e cosa considerare

Un’introduzione al mondo della gestione del denaro per chi è ancora minorenne

Molte famiglie oggi cercano strumenti adeguati per dare ai figli una prima esperienza concreta nella gestione del denaro. Un conto corrente pensato per ragazzi e adolescenti può servire proprio a questo: aiutare a muovere i primi passi nella pianificazione finanziaria, senza rinunciare a tutela e trasparenza. In questo testo analizziamo come funziona un conto per giovani, con un focus su FinecoBank, e cosa valutare prima di attivarne uno.

Perché un conto per giovani può avere senso

Un conto corrente per giovani consente fin da subito di sviluppare consapevolezza nella gestione del denaro.

Diversi sono i casi d’uso principali:

ricevere una paghetta settimanale o mensile e imparare a gestirla;

fare acquisti con carta, pagamenti online o prelievi controllati;

ricevere denaro tramite bonifico, ad esempio per regali, allowance o piccole entrate;

monitorare ogni movimento e comprendere il valore del risparmio, abituandosi a un uso responsabile del denaro.

Questo approccio, educativo e graduale, può rappresentare un primo passo verso un bilancio personale più maturo, utile in adolescenza e poi nell’età adulta.

Cosa offre Fineco con il suo conto under 18

Fineco propone un prodotto pensato per ragazzi dagli 8 ai 17 anni: il Conto Fineco Under 18. Ecco le sue caratteristiche salienti:

l’apertura può essere richiesta solo da un genitore o tutore che sia già cliente Fineco;

nessun canone annuo per il conto e la carta di debito;

possibilità di associare una carta di pagamento: debito o ricaricabile, anche in versione virtuale;

gli strumenti operativi (bonifici, prelievi, pagamenti, ricariche telefoniche, trasferimenti via app) sono disponibili da mobile banking/app Fineco;

il genitore può impostare limiti di spesa mensili, bonifici, prelievi e pagamenti, in modo da garantire un controllo adeguato: per esempio, la soglia massima mensile del conto è di 2.000 €;

la giacenza massima consentita sul conto è di 20.000 €;

il servizio include anche funzionalità aggiuntive come la possibilità di impostare una paghetta, uso della carta per acquisti online o con smartphone, e strumenti per monitorare flussi e spese;

Questi elementi rendono il conto Under 18 uno strumento concreto per accompagnare un percorso di educazione finanziaria, mantenendo la supervisione dell’adulto.

Aspetti pratici e limiti da considerare

Pur essendo una soluzione molto comoda, è utile conoscere alcuni elementi che aiutano a valutarne l’utilizzo in modo equilibrato e consapevole, soprattutto quando si desidera offrire al giovane uno strumento semplice, controllabile e coerente con le sue reali necessità quotidiane.

Il conto non è pensato per salari o pensioni: non è possibile accreditare stipendi;

può essere associato al conto un solo tipo di carta (non è possibile avere una carta di credito);

la carta fisica comporta un costo di emissione (ad esempio 12,50 €), mentre la versione virtuale non ha costi di produzione;

la liquidità depositata non è remunerata: il conto funge da strumento operativo, non da investimento;

al compimento dei 18 anni il conto può essere convertito in un conto ordinario per adulti o chiuso, in base alle esigenze.

Come attivare un conto under 18 con Fineco

L’attivazione del Conto Fineco Under 18 avviene online, tramite l’app di un genitore già cliente: è necessario inserire i dati del minore (anagrafica, residenza, residenza fiscale), scegliere la carta da associare e firmare il contratto digitalmente.

Dopo la firma, il minore riceverà i codici di accesso e potrà iniziare a usare l’area riservata tramite app, con password e PIN dispositivi per confermare le operazioni.

Perché un conto per giovani è un passo verso la consapevolezza finanziaria

Dare ad un ragazzo la possibilità di gestire un conto in autonomia, sotto supervisione, significa offrirgli un’occasione concreta di imparare a risparmiare, capire la differenza tra desideri e bisogni, monitorare entrate e uscite. Con strumenti come il Conto Fineco Under 18, la banca fornisce la struttura; spetta a genitori e ragazzi usarla in modo responsabile. Questo può costituire una base solida per il rapporto con il denaro da adulti.