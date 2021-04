Contorno occhi: il miglior trattamento naturale

Per trattare la zona del contorno occhi e rendere la pelle più compatta, sono diversi i trattamenti naturali da usare.

Come dice anche il proverbio, gli occhi sono lo specchio dell’anima e per questo motivo bisogna trattarli nel modo migliore possibile. Il contorno occhi è una zona che necessita di dedizione con creme e prodotti specifici. Vediamo cosa usare e alcuni consigli per prendersene cura nel modo corretto.

Contorno occhi

Proprio come il contorno delle labbra, anche il contorno occhi è una zona particolarmente delicata del viso in cui si formano rughe, borse e occhiaie. Sottoposto spesso sia ai fattori esterni quali vento, umidità, ma anche sbalzi tra caldo e freddo, che ai movimenti naturali della mimica facciale, è una zona che tende a invecchiare rapidamente rispetto ad altre cutanee.

Per questa ragione, è molto importante riservare a questa zona le dovute attenzioni in modo che si possa continuare ad avere quella luminosità nello sguardo che rende una donna molto attraente. Quando si parla di contorno occhi s’intende la zona che circonda l’occhio e tende a distinguersi per alcune caratteristiche come una circolazione sanguigna che rallenta in questa area.

Rispetto ad altre zone del viso, la pelle di questa area appare particolarmente secca e suscettibile, come già detto poc’anzi, ai continui sbalzi tra il freddo e il caldo, oltre ai fattori esterni che possono condizionare. Una zona particolarmente delicata che è maggiormente soggetta a borse, rughe e altri segni del tempo che passa, veri e propri inestetismi che colpiscono sia gli uomini che le donne.

Oltre a questi inestetismi e piccoli difetti, si tratta di una area particolarmente soggetta a rughette e zampe di gallina per cui bisogna trattarla nel modo migliore possibile. Le borse sono uno degli inestetismi tipici del contorno occhi, oltre a essere particolarmente evidenti nelle donne in età matura.

Contorno occhi: consigli

Indipendentemente dal tipo di pelle, che sia secca o grassa, è una zona estremamente delicata che necessita di un trattamento specifico e apposito. Per ritardare i segni del tempo che passa, come le rughe e le zampe di gallina, si consiglia di cominciare, già intorno ai 28-30 anni con un trattamento antiage mirato al contorno occhi.

Per proteggere la zona dall’inquinamento e da eventuali irritazioni, si consiglia d’indossare gli occhiali da sole, oltre a fare abbondante uso di creme e lozioni specifiche. Bisogna mantenere la pelle intorno a questa area idratata usando dei prodotti adeguati che abbiano una azione idratante, ma anche esfoliante al tempo stesso.

Le creme da usare per la zona contorno occhi non devono essere particolarmente untuose, ma si predilige emulsioni leggere, oltre a sieri e gel che abbiano proprietà rigeneranti, nutrienti, antiossidanti e antiage. Bisogna che i vari prodotti siano ricchi di sostanze stimolanti e nutrienti per minimizzare i rischi del fotoinvecchiamento.

I cosmetici antirughe devono essere ricchi di antiossidanti, quali vitamina C ed E, tutte sostanze che fanno bene alla pelle nutrendole e dandole quella elasticità di cui ha maggiormente bisogno. Per trattare le borse e le occhiaie, sono consigliati gel e sieri che accelerino la microcircolazione e a base di elementi naturali, come estratti vegetali di rusco o centella asiatica.



Contorno occhi: miglior trattamento

Tra i tanti prodotti che è possibile trovare in commercio per la zona del contorno occhi, il trattamento migliore da usare è sicuramente LiftoPatch, un patch antiage che previene ed elimina le rughe, levigandole. Grazie a questo prodotto, raccomandato da esperti e consumatori, si ha uno sguardo molto più giovane e vivace.

LiftoPatch, come dice il nome del prodotto, non è né una crema o un siero, ma semplicemente un cerotto che aiuta a trattare in modo naturale la zona del contorno occhi. Ha una azione lifting reale che si basa su principi naturali che fanno bene alla pelle idratandola. Basta applicarlo nella zona da trattare in modo da combattere, sin da subito, sia le rughe che gli inestetismi del tempo che passa. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto che, non solo previene i segni dell’invecchiamento, ma riesce anche a prevenirle, grazie al fatto che è ricco di antiossidanti che combattono i radicali liberi. Un cerotto consigliato dai migliori esperti del settore proprio perché previene le rughe e dona alla pelle una ottima idratazione e compattezza.

Basta davvero pochissimo del tempo che si ha a disposizione per dare alla pelle il trattamento di cui ha bisogno. Inoltre, si differenzia da altri prodotti in commercio, in quanto ha al suo interno dei principi attivi naturali che non rilasciano cause naturali o controindicazioni, quali:

Acido ialuronico: presente in molti prodotti di bellezza, ha una azione riempitiva e levigante, migliora lo stato della pelle sia nel breve che nel medio periodo

presente in molti prodotti di bellezza, ha una azione riempitiva e levigante, migliora lo stato della pelle sia nel breve che nel medio periodo Estratto di camomilla: proprietà lenitiva e rassodante, combatte i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare

proprietà lenitiva e rassodante, combatte i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare Olio di jojoba: permette alla pelle di rigenerare l’elastina e il collagene che sono la base di una epidermide sana e compatta.

Per ordinare LiftoPatch, essendo un prodotto originale ed esclusivo, bisogna recarsi sul sito ufficiale, dal momento che non è reperibile online o nei negozi fisici. Bisogna cliccare qui sulla pagina ufficiale, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Il cerotto è in promozione stagionale al costo di 49€ per una confezione con spedizione gratuita, oltre ad altre offerte che è possibile valutare. Si può fare il pagamento con Paypal, carta di credito o anche nella forma del contrassegno, ossia in contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.