Contrabbando, Eurispes: "Bene politiche di controllo e repressione, Italia meglio di altri Paesi"

Roma, 13 dic.

(Adnkronos) – Le politiche di controllo e repressione “nel nostro Paese funzionano benissimo, cosa che non si può dire negli altri paesi”. Tutto questo grazie al lavoro svolto dalle forze dell’ordine. A spiegarlo Raffaella Saso, vicedirettore Eurispes, a margine della presentazione del 1° Rapporto sul commercio illecito nel settore tabacco e E cig, che si è tenuto a Roma presso la sala congressi di Palazzo Rospigliosi.

“Se non c’è un'azione doganale forte lungo tutto il perimetro dei Paesi dell’Unione Europea – ha proseguito Saso – chiaramente si creano quei percorsi più lunghi che permettono di bypassare i controlli e far entrare prodotti di scarsa qualità".

"Prodotti che non vengono sottoposti alla tassazione e quindi grandissimo danno per l’erario e per la filiera legale, ma anche un alimento per le organizzazioni criminali”, ha concluso.