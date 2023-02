Contratti: interrotto tavolo legno arredo, da sindacati 8 ore sciopero 21 aprile

Roma, 22 feb. (Labitalia) - Interrotte le trattative tra sindacati e Federlegno per il rinnovo del contratto nazionale del legno-arredo scaduto il 31 dicembre scorso, uno dei più importanti settori del del made in Italy, che coinvolge 200 mila addetti. Per questo sono state proclamate 8 ore d...

(Labitalia) – Interrotte le trattative tra sindacati e Federlegno per il rinnovo del contratto nazionale del legno-arredo scaduto il 31 dicembre scorso, uno dei più importanti settori del del made in Italy, che coinvolge 200 mila addetti. Per questo sono state proclamate 8 ore di sciopero, con iniziative territoriali, il 21 aprile prossimo. A deciderlo le segreterie nazionali di FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil a causa delle "enormi distanze" in materia salariale con le aziende di settore e l’indisponibilità di Federlegno a riconfermare il modello contrattuale consolidato dal 2016, che consente di recuperare "in maniera più efficace il potere di acquisto per i lavoratori".

Da lunedì intanto sarà proclamato lo stato di agitazione “con il blocco immediato degli straordinari e della flessibilità e assemblee in tutti i luoghi di lavoro per spiegare le motivazioni della rottura della trattativa con Federlegno e preparare lo sciopero di aprile”, conclude la nota dei sindacati delle costruzioni Cgil Cisl Uil.