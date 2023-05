Contributi IVS 2023: cosa sono, come si calcolano

Si tratta di una voce pensionistica molto importante ma non molto conosciuta, sono i contributi IVS 2023: cosa sono e come si calcolano è un tipo di conoscenza molto importante. In sostanza sono quelli con cui si finanziano le spese Inps in determinati casi per il lavoratore. Ma in che misura e secondo quale natura previdenziale? Il contributo IVS indica quello di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti ed il suo target è finanziare le spese che l’Inps sostiene per le prestazioni economiche riconosciute in determinati casi.

Contributi IVS 2023: cosa sono

Quali? Anzianità, morte o inabilità del lavoratore assicurato. Si tratta di contributi parzialmente a carico dell’azienda ed in parte trattenuti al lavoratore in busta paga. L’Inps provvede anche all’erogazione di prestazioni economiche a fronte di eventi che impediscono al lavoratore assicurato di prestare l’attività, che sia manuale o intellettuale, per il quale è stato assunto. Ne consegue che ci sono casi in cui il lavoratore non può percepire la retribuzione a sostegno delle proprie esigenze familiari e sociali. Il modello è quello delle coperture assicurative casa e auto, con l’Inps che però in questo caso percepisce una sorta di premio destinato a finanziare le uscite economiche in favore dei dipendenti assicurati.

Aliquota al 33%, quanto va a carico del lavoratore

Solo che ovviamente non si tratta di un premio ma di contributi, calcolati applicando una determinata percentuale alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In genere l’aliquota per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti è complessivamente pari al 33% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. E di essa il 9,19% è a carico del lavoratore. E il calcolo? L’aliquota sui contributi IVS va applicata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. L’importo in questione coincide di norma con la retribuzione lorda, che raggruppa tutti gli elementi fissi di paga.