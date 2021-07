Nei giorni scorsi, la Commissione Europea ha annunciato il primo portfolio di farmaci che potrebbero essere presto disponibili per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 in Europa. Tra questi l’anticorpo monoclonale sotrovimab che anche nel nostro Paese ha ricevuto autorizzazione alla temporanea distribuzione, per il trattamento dei pazienti affetti dal virus Sars-CoV-2. Di Domenico (Gsk), “Avere uno strumento o un’arma come sotrovimab in casa pronta per prevenire situazioni molto più critiche penso che sia di fondamentale importanza”Â