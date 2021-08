Controlli dei Nas: 300 violazioni igienico-sanitarie

Roma, 16 ago. (askanews) – Controlli di ferragosto a tappeto da parte dei Nas in villaggi turistici, campeggi e agriturismi italiani. Sono state disposte 17 chiusure, rilevate 301 violazioni penali e amministrative – che hanno previsto sanzioni per un totale di 150mila euro. Delle 724 strutture ispezionate carabinieri 202 attività non erano in regola. Circa la metà delle violazioni segnalate sono di carattere igienico-sanitario e riguardano la preparazione dei pasti.