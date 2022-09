Contrordine: Umberto Bossi è stato “eletto in Lombardia”

Non viene dato affatto fuori dal Parlamento sui cui scranni sedeva dal 1985: pare proprio che Umberto Bossi invece sia stato “eletto in Lombardia”

Contrordine paradossale e lancio di AdnKronos di pochi minuti fa: Umberto Bossi è stato “eletto in Lombardia” e non sarebbe affatto fuori dal Parlamento dopo 35 anni: a determinare la notizia sarebbe stato un errore di attribuzione che Roberto Calderoli imputa al Viminale, errore che in ipotesi rimetterebbe in pista il “senatur”.

Il dato è secco: Umberto Bossi “risulta eletto in Lombardia e torna in Parlamento dopo le elezioni politiche 2022”.

Umberto Bossi è stato eletto in Lombardia

Lo direbbe il sito del Viminale che spiega come il padre fondatore del Carroccio sia stato “eletto nel collegio plurinominale Lombardia 2-P01“. E l’iniziale esclusione del Senatur? Il senatore Roberto Calderoli dà la colpa al Viminale e spiega: “Il ministero dell’Interno nell’attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso.

Non lo dico per contestarli, ma solo perché in autotutela, fino a quando il dato non diviene definitivo, possano ancora correggerlo“.

Calderoli: “Vi spiego il granchio del ministero”

E ancora: “Vi spiego da dove nasce l’errore. Tutto è corretto fino all’attribuzione dei seggi delle coalizioni a livello nazionale, ovvero sulla base della cifra elettorale nazionale di coalizione dei partiti che abbiano superato l’1%. L’errore nasce dal passaggio successivo dove la cifra elettorale di coalizione nella circoscrizione deve comprendere anche i partiti che hanno superato l’1% anche quando questi non hanno raggiunto il 3% perché questo dice la legge”.

Poi la chiosa: “Cosa che loro non hanno fatto sottraendo già a livello circoscrizionale la lista di ‘+Europa’, creando una serie di seggi deficitari che coinvolgono 13 circoscrizioni su 28“.