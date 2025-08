Controversia sull'isola di Santa Rosa: Colombia accusa il Perù

La situazione tra Colombia e Perù si fa sempre più tesa. Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha lanciato accuse pesanti contro il suo vicino, sostenendo che il Perù abbia annesso l’isola di Santa Rosa, situata nel fiume Amazonas, dopo un recente voto del Congresso peruviano. È un evento che riaccende una storica disputa territoriale che dura da quasi un secolo.

Ma cosa sta realmente succedendo?

Accuse di annessione unilaterale

Martedì, Petro ha utilizzato i social media per esprimere la sua preoccupazione, affermando che il governo peruviano ha agito \”unilateralmente\” per esercitare il controllo sull’isola, che è stata ufficialmente dichiarata distretto nella provincia di Loreto durante una votazione. \”Il governo peruviano ha appena appropriato l’isola per legge\”, ha scritto Petro, evidenziando come questa manovra possa compromettere l’accesso della città colombiana di Leticia al fiume Amazonas. Ma quali conseguenze avrà questa decisione per le due nazioni?

Petro ha chiarito che il suo governo intende utilizzare la diplomazia per difendere la sovranità nazionale. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo un voto del Congresso peruviano avvenuto a giugno, quando Santa Rosa è stata ufficialmente designata come un distretto. Questo sviluppo ha aumentato le tensioni, con il Perù che rivendica diritti basati su trattati del 1922 e 1929, mentre la Colombia contesta la validità di tali accordi. Un gioco di potere che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine per entrambi i paesi.

Storia della disputa territoriale

La disputa su Santa Rosa ha radici profonde, risalenti a quasi un secolo fa. Da un lato, il Perù sostiene di avere legittimità grazie a trattati storici; dall’altro, la Colombia afferma che l’isola non era emersa al momento della firma di tali accordi, e quindi non dovrebbe essere soggetta a quelle normative. Inoltre, la Colombia sostiene che i confini tra i due paesi dovrebbero essere tracciati al punto più profondo del fiume, implicando che isole come Santa Rosa si trovino in territorio colombiano. Ma come si risolverà questa intricata questione?

\”Le isole sono emerse a nord della linea più profonda attuale, e il governo peruviano le ha semplicemente appropriatamente per legge\”, ha aggiunto Petro. \”Ha stabilito la capitale di un comune su terre che, secondo il trattato, dovrebbero appartenere alla Colombia\”. Egli ha avvertito che le rivendicazioni del Perù potrebbero ostacolare i viaggi e il commercio verso Leticia, una città che conta circa 60.000 abitanti. Una situazione che merita attenzione e riflessione.

Reazioni e prossimi passi

Petro ha annunciato che celebrerà eventi commemorativi per l’indipendenza colombiana a Leticia, posizionando lo status dell’isola come simbolo di sovranità nazionale. Anche il Ministero degli Affari Esteri colombiano ha ribadito il suo impegno nella ricerca di una soluzione diplomatica per stabilire la nazionalità delle isole recentemente emerse. Ma cosa significa tutto ciò per i cittadini comuni?

Il ministero ha dichiarato che \”per anni, la Colombia ha mantenuto la necessità di un lavoro bilaterale per l’assegnazione delle isole\”, aggiungendo che \”l’isola di Santa Rosa non è stata assegnata al Perù\”. Queste affermazioni evidenziano la complessità della situazione, dove storie, leggi e geopolitica si intrecciano in un contesto di tensione internazionale.

Il fiume Amazonas, uno dei più lunghi e potenti al mondo, continua a modellare il territorio circostante, formando e talvolta cancellando isole. Santa Rosa è un chiaro esempio di questo fenomeno. Oggi, l’isola è caratterizzata da foreste e terreni agricoli, insieme al villaggio di Santa Rosa de Yavari, che conta meno di 1.000 abitanti e si basa principalmente sul turismo. Il governo peruviano ha giustificato la creazione di un distretto a Santa Rosa come necessaria per garantire fondi federali e la possibilità di riscuotere tasse. Ma sarà sufficiente per placare le tensioni tra le due nazioni?