Convocato Cdm su concessioni balneari: ipotesi decreto da 7-8 miliardi di euro sul caro bollette?

Martedì 15 è stato convocato un Cdm sulle concessioni balneari: è possibile che il Governo possa esaminare anche un decreto sul caro bollette.

Il Governo ha annunciato di essere al lavoro per varare nuove misure volte a contrastare il caro bollette. Nonostante l’impegno professato dall’esecutivo, tuttavia, fonti di Palazzo Chigi hanno rivelato che i ministri sono stati chiamati in Consiglio dei ministri per discutere di concessioni balneari piuttosto che del rincaro delle bollette.

Caro bollette, convocato Cdm su concessioni balneari e non sui rincari

Il Governo Draghi ha garantito alla popolazione italiana l’impegno a sviluppare e mettere in pratica nuove misure per contrastare l’aumento dei costi in bolletta. Le rassicurazioni dell’esecutivo, però, appaiono quanto mai dubbie in considerazione dell’imminente Consiglio dei ministri durante il quale si discuterà di concessioni balneari piuttosto che del caro bollette.

Nella giornata di martedì 15 febbraio, infatti, i ministri parteciperanno a un Cdm in occasione del quale verranno esaminate le misure in materia di concessioni balneari: è quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi.

La notizia stride rispetto all’impegno recentemente comunicato dal Governo Draghi e preoccupa cittadini e imprese sempre più gravati dall’importante incremento del prezzo delle bollette di luce e gas.

Ipotesi decreto da 7-8 miliardi di euro sul caro bollette?

Intanto, a fronte del Cdm riunito per le concessioni balneari, pare che il Governo stia tentando di accelerare rispetto al nuovo intervento per contrastare il caro bollette e stilare al più presto una bozza del decreto da sottoporre all’attenzione dei ministri.

Non si esclude, infatti, che durante il Cdm convocato martedì 15 non si discuta comunque anche dell’aumento dei costi in bolletta.

Inoltre, a quanto si apprende, pare che la misura proposta dal Governo per sostenere piccole e medie imprese e le famiglie italiane dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 o agli 8 miliardi di euro.

I politici italiani sull’aumento dei prezzi in bolletta

Per quanto riguarda il caro bollette, sull’argomento si sono espressi alcuni degli esponenti che caratterizzano la scena politica italiana.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ad esempio, ai microfoni di Rtl 102.5 ha dichiarato: “Bisogna portare in Cdm domani una manovra tra i 5 e i 7 miliardi per mitigare il costo delle bollette”.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, invece, ha riferito: “Il Movimento 5 Stelle ha già chiesto di intervenire subito per stanziare risorse utili a bloccare gli aumenti in bolletta. Sono priorità di una nazione che sta dimostrando di poter ripartire alla grande. Per questo, nel prossimo Consiglio dei Ministri, è necessario affrontare concretamente il tema”.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, invece, ha condiviso su Twitter la seguente riflessione: “Famiglie e imprese, già in difficoltà a causa della crisi economica subiranno l’ennesima stangata dovuta al rincaro di luce e gas. Il governo, incapace e senza alcuna strategia, continua a non fare nulla”.

Il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, infine, ha detto a SkyTg 24: “È un’urgenza e il governo è al lavoro per calmierare il costo dell’energia che sta diventando strutturale. Aumenteremo i sostegni immediati e lavoriamo sull’offerta dell’energia a basso costo, come le rinnovabili”.