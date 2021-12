"Coop for Africa iniziativa di grande valore culturale"

Milano, 27 dic. – (Adnkronos) – “Un’iniziativa di grande valore culturale”. Così don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità di Milano, da anni impegnata nell’aiutare il prossimo, descrive la campagna Coop for Africa, la campagna di raccolta fondi promossa da Coop per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa.

“Questa è una campagna che non offre solo un aiuto concreto ma che permette di costruire quel senso di solidarietà che rappresenta la dimensione dell’universalità come spesso sostiene anche papa Francesco – prosegue don Virginio – Se si parte dalla fraternità bisogna partire dagli ultimi e proprio lì bisogna investire”.

L’obiettivo di Coop for Africa è quello di ottenere almeno 300 mila vaccini da distribuire con il supporto dell’Agenzia Onu per i Rifugiati-Unhcr, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere.

“I vaccini sono determinanti in questa fase di pandemia – conclude don Virginio – non sono un bene privato ma vanno messi a disposizione di tutti, soprattutto dei Paesi più poveri in un’ottica di gratuità attraverso la mediazione delle ong che si stanno impegnando sempre di più sotto quest’aspetto”.