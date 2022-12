Coop Lombardia al fianco di PizzAut per la nuova apertura a Monza

Coop Lombardia al fianco di PizzAut per la nuova apertura a Monza

Coop Lombardia al fianco di PizzAut per la nuova apertura a Monza

Milano, 15 dic.

(Adnkronos) – Coop Lombardia conferma il suo sostegno a PizzAut e, dopo aver contribuito all’apertura della prima pizzeria a Cassina de Pecchi, dona 60mila euro che serviranno a sostenere la seconda pizzeria di PizzAut, attesa a Monza nel 2023. Un’iniziativa che conferma l’impegno di Coop Lombardia in favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dimostrato anche con l’apertura a Monza del primo negozio 'Autism Friendly' nel settore della Gdo in Europa realizzato in collaborazione con PizzAut e Alla3.

“Consegniamo a Nico Acampora e agli amici di PizzAut un assegno di 60mila euro. Sono i soldi raccolti dai soci Coop e da Coop attraverso le varie attività di sostegno e collaborazione con PizzAut nel 2022 – ha dichiarato Alfredo De Bellis, vicepresidente di Coop Lombardia – Due anni e mezzo fa abbiamo incontrato Nico Acampora di PizzAut e abbiamo deciso di diventare loro partner per consentirgli di realizzare i tanti sogni che lui ha”.

PizzAut ha, infatti, avviato un laboratorio di inclusione sociale attraverso la realizzazione di un locale gestito da ragazzi con autismo affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione. “Coop è una realtà vicina a PizzAut ancora prima che PizzAut diventasse nota – ha spiegato il presidente di PizzAut Nico Acampora – Una vicinanza sincera e forte che ci aiuterà ad aprire il secondo ristorante dove potremo offrire lavoro e formazione ad altri venticinque ragazzi autistici.

Apriremo a Monza e faremo una cucina gigantesca di 220 metri quadrati oltre a due piccoli appartamenti come palestra di autonomia abitativa a ragazzi che di solito sono dimenticati”.

Presente alla consegna dell’assegno anche Omar Pedrini, cantante ex leader dei Timoria e amico sia di Coop sia di PizzAut che ha dichiarato: “Da PizzAut si trasforma un problema in una rivincita anche sociale. Questi ragazzi dimostrano le loro capacità e si è creato un meccanismo imitativo, ci sono già nove supermercati di Coop Lombardia 'Autism Friendly'.

L’energia di Nico Acampora ha contagiato tutti”.