Coop: ricorda le vittime innocenti delle mafie

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – Il 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie per l’occasione Coop, da sempre al fianco di Libera e Libera Terra, ha scelto di dare ancor più forza e visibilità a questo importante anniversario, rilanciando il progetto Coltivare Responsabilità e la partnership con le due realtà che si occupano di contrastare la criminalità organizzata e di recuperare i beni confiscati costruendo filiere di giustizia economica ad alto valore sociale.

Per questo motivo 92 negozi Coop diventano luoghi di memoria, attraverso la diffusione di messaggi che ricordano le vittime delle mafie e con iniziative organizzate dai soci volontari per celebrare le bontà e le eccellenze delle terre libere dalle mafie. In particolare nel punto vendita Coop di via Arona a Milano è stato allestito un muro con tutti i nomi delle vittime della mafia. Un’iniziativa di forte impatto che vuole generare consapevolezza sulla presenza della criminalità organizzata in Lombardia e sul territorio nazionale.

Il mese della legalità è un’occasione preziosa per puntare l’attenzione su un tema tanto delicato quanto importante, ma le iniziative proseguiranno anche in aprile: la prima domenica del mese, il 3 aprile, presso il Cinema Anteo di Milano, si potrà assistere alla proiezione del docu-film di Daniele Biacchessi “Le mani in pasta: le esperienze sui terreni confiscati alle mafie”, tratto dall’omonimo libro di Carlo Barbieri.