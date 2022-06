Cooperazione: commissaria Ue Urpilainen, 'rispondere subito a emergenze umanitarie'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Non dimentichiamo l’importanza del sostegno e della cooperazione, in questo momento nel quale è al centro dell’attenzione l’invasione russa dell’Ucraina. Non mettiamo da parte le sfide climatiche o della pandemia. Dobbiamo lavorare tutti insieme, facendo tutto ciò che sia possibile, attraverso progetti e azioni a breve e a lungo termine”.

Lo ha detto la Commissaria Europea per le Partnership Internazionali, Jutta Urpilainen, in collegamento alla 2° Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo Coopera 2022.

"Dobbiamo rispondere subito alle emergenze umanitarie – ha aggiunto – come quelle in presenti in Africa. Gli Stati membri della Ue sono impegnati nel contrastare la crisi alimentare. La Commissione Europea ha annunciato di mobilitare altri fondi e cercherà di portare fuori dall’Ucraina il grano. Ma una crisi di queste proporzioni richiede ancora più impegni a lungo termine, come formazione e ricerca e modelli di investimenti”.

“Vogliamo raggiungere risultati concreti – ha detto ancora – riflettendo su comuni interessi e stabilendo priorità comuni. Dobbiamo lavorare per ridurre le disparità nella sanità, sostenendo anche programmi di business in Africa. La chiave è la globalizzazione e stiamo mettendo insieme risorse anche per l’America Latina. Tutto il mondo è impegnato per arrivare a un futuro luminoso”