Coopfond compie 30 anni, Gamberini: sostenibilità nostra mission

Roma, 12 gen. (askanews) – Celebra trent’anni Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop. Dal 1993, con oltre 1 miliardo di euro in interventi a sostegno delle imprese, Coopfond ha supportato le cooperative investendo su made in Italy, energia, digitale e sostenibilità, come spiega il direttore generale del fondo, Simone Gamberini: “Oggi celebriamo i trent’anni di Coopfond, un momento per noi importante perchè oltre a fare un bilancio di un’attività trentennale che ci ha consentito di sostenere la cooperazione italiana, attraverso quasi 1 miliardo e 200 milioni d’interventi a favore delle cooperative, ci consente anche di rappresentare alle istituzioni e alla politica quelle che sono le sfide per il fondo mutualistico e per la cooperazione italiana.

Siamo convinti che ci sia un grane bisogno di cooperazione e siamo fortemente convinti che il fondo mutualistico Coopfond possa sviluppare una sua azione a favore della promozione di nuova cooperazione o del consolidamento della cooperazione esistente. Abbiamo scelto, in questi anni, di focalizzare i nostri interventi nell’accompagnamento delle cooperative nella transizione verso la sostenibilità e verso il digitale. Sono i due driver principali sui quali abbiamo lavorato negli ultimi due anni e sui quali lavoreremo in futuro, certi che una cooperazione sostenibile è una cooperazione che è in grado, come da nostra mission, di durare nel tempo”.

In occasione del trentennale di Coopfond, il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, ha posto l’attenzione sull’importanza della mutualità e della cooperazione.

“Il governo è qui oggi per ribadire il ruolo fondamentale del dettato costituzionale, cioè la mutualità e la cooperazione, tra l’altro in una realtà come questa dove quel famoso 3% degli utili delle società cooperative, ovviamente le maggiori, viene utilizzato per attività di carattere sociale, cooperazione, reinvestimento, anche imprenditoria femminile e start up”.